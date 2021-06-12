Трассу «Таврида» украсили граффити в честь Дня России

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Федеральную трассу "Таврида" в Крыму украсили арт-объектом в цветах государственного флага России. Рисунок создавали шесть художников в течение пяти дней.

На граффити высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров специальной краски для фасадов, а также порядка 300 аэрозольных баллончиков с краской. Для того, чтобы передать красоту крымской природы, художники применяли широкую палитру цветов.

Это не первое изображение, которое творцы арт-кластера "Таврида" нарисовали вдоль главной дороги Крыма. Стрит-арт проект по украшению трассы стартовал в 2020 году. За время его проведения удалось выполнить семь различных граффити.

пресс-служба арт-кластера «Таврида» /

Руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин рассказал, что проект рассчитан на несколько лет. Он добавил, что за все годы планируется создание около 90 художественных объектов, чтобы важнейшая дорога Крыма стала еще и галереей стрит-арта протяженностью 250 километров.