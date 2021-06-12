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Правоохранители задержали замдиректора Минобрнауки по делу о мошенничестве

Общество
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Правоохранители задержали замдиректора Минобрнауки по делу о мошенничестве
minobrnauki.gov.ru / Министерство науки и высшего образования РФ

Заместитель главы департамента Минобрнауки Роман Коровин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Представитель министерства может быть заключен под стражу.

Причиной задержания стало подозрение в причастности к делу о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящий момент Коровин ожидает решения суда касательно меры пресечения по статье 159.2 ч. 2. Следствие настаивает на том, чтобы замглавы министерства был помещен под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд.

Представители департамента образования заявили, что задержание Коровина не имеет отношения к его работе в министерстве. Подозрения возникли после появления новой информации, связанной с предыдущим местом трудоустройства подсудимого.

#суд #мошенничество #коровин
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