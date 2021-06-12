Путин выйдет на отдельную пресс-конференцию в Женеве

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Президент России Владимир Путин пообщается с журналистами в Женеве на отдельной пресс-конференции, заявил заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле также известно о намерении американского лидера Джо Байдена отдельно пообщаться со СМИ, подчеркнул пресс-секретарь Путина. Он дал комментарий РИА Новости.

Песков считает решение президента США привычной практикой. Байден действовал по аналогичной схеме после переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, добавил представитель Кремля.