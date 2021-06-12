Житель США выжил после того, как его проглотил кит

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Майкл Пакард – 56-летний житель города Уэлфлит в штате Массачусетс – выжил после того, как им решил полакомиться горбатый кит. Охотник на лобстеров нырял за добычей рано утром 11 июня, когда громадный обитатель Атлантического океана проглотил его, сообщает издание Cape Cod Times.

«Я почувствовал невероятно сильный толчок, и следующее, что я заметил, была полная темнота. Сначала я подумал, что на меня напала акула, но потом понял, что нахожусь в пасти кита. Я мог чувствовать, что двигаюсь, и что кит сжимает мускулы во рту. Я подумал про себя: "Мне не выбраться отсюда. Мне конец". Но я попытался бороться, кит замотал головой и выплюнул меня», — рассказал мужчина.

По словам пострадавшего, он находился внутри кита около 40 секунд. Все это время Пакард активно сопротивлялся, надеясь выбраться.

После того, как кит выплюнул свою жертву, мужчину подобрало судно, находившееся неподалеку. Помощь жителю Уэлфлита оказали уже на берегу. Врачи не нашли у него серьезных травм или переломов, диагностировав лишь несколько повреждений мягких тканей.