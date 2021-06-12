Дзюба отдаст капитанскую повязку самому юному болельщику на матче с Бельгией

fc-zenit.ru / Пресс-служба ФК «Зенит»

Стартовый поединок сборной России в рамках группового этапа чемпионата Европы против команды Бельгии запомнится болельщикам подарком футболиста Артема Дзюбы.

Нападающий сборной России Артем Дзюба отдаст капитанскую повязку самому юному болельщику, который будет присутствовать на матче чемпионата Европы в Санкт-Петербурге по приглашению Союза европейских футбольных ассоциаций и оргкомитета российской части турнира. Об этом заявила пресс-служба Российского футбольного союза.

Дебютный матч российских футболистов в рамках группового этапа чемпионата Европы против бельгийцев начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.