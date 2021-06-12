Председатель Госдумы направил соотечественникам поздравление по случаю Дня России

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Российская Федерация является многонациональным и свободным государством, достижениями которого гордится население, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что россияне все вместе строят и оберегают страну, а также заботятся о ее укреплении и процветании. Соответствующее заявление Володин опубликовал в своем Telegram-канале.

"Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем День России. <...> С праздником!" — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России. Он выступил на церемонии вручения госпремий и награждения Героев труда. Также он обратил внимание на богатейшее наследие предыдущих поколений и величие российской истории.