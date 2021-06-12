Мацуев пожелал сборной России «блеснуть» на матче с Бельгией

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Пианист Денис Мацуев поделился ожиданиями от предстоящей игры российской сборной против Бельгии. Он пожелал отечественным футболистам "блеснуть" на поле в рамках Евро-2020.

Артист признался, что очень надеется на победу национальной сборной. Он сравнил предстоящую игру со спектаклем, назвав тренера команды Станислава Черчесова "маэстро".

"Суперспектакль, суперконцерт под предводительством нашего маэстро Черчесова с его оркестром, как я называю", — поделился восторженными эмоциями артист со "Звездой".

Мацуев признался, что недавно посетил одну из тренировок сборной России по приглашению Черчесова. Пианист отметил, что энергия и дух российских футболистов не оставили его равнодушным. Музыкант пожелал команде наилучшим образом показать себя на поле, несмотря на то, что игра будет непростой. Артист напомнил, как футболисты блеснули в матче против Испании на чемпионате мира в 2018 году.