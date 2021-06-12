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Главы Донецкой и Луганской народных республик поздравили жителей с Днем России

Общество
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Главы Донецкой и Луганской народных республик поздравили жителей с Днем России
Федеральное агентство новостей /

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили граждан с Днем России.

В своем обращении Пушилин подчеркнул, что День России — это праздник всех граждан ДНР, которые каждый день вносят вклад в развитие нашей большой Родины.

Лидер ЛНР отметил, что этот день воспринимается как символ неразрывной связи республики с великой Россией и напоминает "о серьезной ответственности за весь Русский мир". Пасечник выразил благодарность за поддержку народа Донбасса, гуманитарную помощь и возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

#днр #лнр #день россии
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