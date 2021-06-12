Российский президент подчеркнул важность поддержки вакцинации в других странах

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Владимир Путин заявил о большой ответственности России перед миром в качестве ведущей научной державы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Россия ответственна перед другими государствами, так как является крупнейшей научной державой. Об этом пишет ТАСС.

По этой причине чрезмерно важным становится оказание поддержки странам во всем мире в борьбе с COVID-19 с помощью вакцинации. Лидер заявил об этом в ходе торжественной церемонии вручения премий за прошлый год, а также награждения Героев труда.

Научная отрасль, по словам главы государства, особенно показала себя в 2020 году, когда вся мировая общественность ждала решения, которое сможет побороть коронавирус, а ученые из России крайне быстро сумели разработать эффективную вакцину "Спутник V".