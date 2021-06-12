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Половина жителей России испытывает гордость за свое гражданство

Общество
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Половина жителей России испытывает гордость за свое гражданство
Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Россияне выразили отношение к собственному гражданству, приняв участие в опросе. Гордость к российскому гражданству испытывают 49% респондентов.

Согласно результатам опроса, проведенного специалистами Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, у 49% россиян российское гражданство вызывает положительные эмоции. Так, 29% из них выразили гордость, еще 20% — спокойную уверенность.

Большая часть респондентов, ответившая положительно — пожилые люди в возрасте старше 60 лет, находящиеся на пенсии (40%). Рабочие пенсионеры составили 31% от числа опрошенных. Наибольшую гордость за гражданство испытывают жители Уральского (35%) и Центрального федерального округа (33%).

#опрос #гражданство #исследование #гордость
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