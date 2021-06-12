Президент России лично награждает Героев труда

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Российский президент Владимир Путин принимает участие в церемонии награждения лауреатов госпремий.

Мероприятие проходит в Кремле. Также президент лично вручает награды Героям труда. Торжественная церемония приурочена ко Дню России.

В список лауреатов госпремий попали разработчики российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич. Также награду присудили создателям новых методов реабилитации онкобольных Евгению Чойнзонову, Игорю Решетову и Садуллу Абакарову.