Шесть человек пострадали при пожаре на судне у Филиппин

Информагентство Nation News / Джордж Барбудос

Огонь охватил грузовое судно, пришвартованное на пристани Дельпан в столичном районе Тондо, сообщила береговая охрана Филиппин.

По предварительной информации, во время дозаправки произошел взрыв, в результате чего пострадали члены экипажа MV Titan 8 и находящегося рядом MV Prinses Christina. Ранения получили шесть человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

Спасатели эвакуировали жителей ближайших домов, сотрудники Бюро противопожарной защиты продолжают тушить огонь и ликвидировать последствия ЧП.