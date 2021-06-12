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Шесть человек пострадали при пожаре на судне у Филиппин

Происшествия
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Шесть человек пострадали при пожаре на судне у Филиппин
Информагентство Nation News / Джордж Барбудос

Огонь охватил грузовое судно, пришвартованное на пристани Дельпан в столичном районе Тондо, сообщила береговая охрана Филиппин.

По предварительной информации, во время дозаправки произошел взрыв, в результате чего пострадали члены экипажа MV Titan 8 и находящегося рядом MV Prinses Christina. Ранения получили шесть человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

Спасатели эвакуировали жителей ближайших домов, сотрудники Бюро противопожарной защиты продолжают тушить огонь и ликвидировать последствия ЧП.

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