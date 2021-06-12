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Президент России обратился к согражданам в честь праздника 12 июня

Политика
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Президент России обратился к согражданам в честь праздника 12 июня
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с государственным праздником. Граждане РФ отмечают День России.

Этот день празднуют с 1992 года. Владимир Путин обратился к согражданам с поздравлением на церемонии вручения госпремий и награждения Героев Труда. Российский лидер поприветствовал собравшихся в Кремле и отметил, что дата знаменует не только современное развитие государства, но и весь его многовековой путь с историей, победами и достижениями.

#путин #поздравление #день россии
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