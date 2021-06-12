«Новая сцена старого спектакля»: Украина склоняет США к борьбе против «СП-2»

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Пока глава украинского МИД Дмитрий Кулеба проводит «трудные переговоры» с немецкими дипломатами, уговаривая их ввести новые санкции против России и трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), в США с той же миссией направился руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Bloomberg сообщает, что он решил задержаться в Вашингтоне на неделю, чтобы «передать послание американским законодателям». Послание Витренко касается «победы президента Владимира Путина» — именно так чиновник охарактеризовал окончание строительства российского газопровода. Как только голубое топливо пустят по трубам «СП-2», авторитет США в Европе рухнет, считает посланник из Киева.

«Это [окончание строительства "СП-2"] будет означать, что пророссийский нарратив будет продвигаться за счет Запада. Многие люди увидят, что такие парни, как Путин, могут добиться своего с помощью запугивания Запада. И это побудит таких людей, как Путин, во всем мире использовать такую же тактику», — предупредил Витренко.

kremlin.ru / Администрация президента России

Говоря о «запугивании» со стороны России, глава «Нафтогаза» и сам решил немного «припугнуть» Вашингтон: в том же интервью Юрий Витренко официально заявил, что проект «Газпрома» может стать причиной полномасштабной войны. Конкретных участников потенциального конфликта спикер не назвал.

«Наихудший сценарий заключается не только в том, что мы [Украина] потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего то, что это повысит риск начала полномасштабной войны, потому что потоки газа через Украину в Европу сейчас служат сдерживающим фактором от этого», — добавил Витренко.

В заключение руководитель украинской нефтегазовой компании обратил внимание, что в американской поддержке могут разочароваться не только его сограждане, но и жители других малых европейских стран.

Global Look Press / Inna Borodayeva/ZUMAPRESS.com

Новая сцена

Продолжать борьбу с «Северным потоком — 2» в Соединенных Штатах готовы уже далеко не все. Публично от антироссийских санкций не так давно отказался президент Джозеф Байден. Глава Белого дома посчитал, что продолжение агрессивной риторики «контрпродуктивно» скажется на отношениях Вашингтона и Брюсселя.

Госсекретарь Энтони Блинкен поддержал решение Байдена и добавил, что окончание строительства «СП-2» — это уже «свершившийся факт». Несмотря на такую позицию главы государства и госсекретаря, некоторые конгрессмены готовы и дальше вставлять палки в колеса российско-германскому трубопроводу.

Эксперты Bloomberg, в частности, обращают внимание на сенатора-демократа от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин. Недавно она приезжала в Киев, и теперь собирает сторонников для обсуждения новых экономических ограничений против Москвы.

Впрочем, никакие визиты украинских политиков и предпринимателей не изменят главного – трубопровод почти готов к эксплуатации и уже совсем скоро газ начнет поступать в Европу, минуя территорию Украины. Таким мнением поделился политолог и экономист Александр Дудчак.

«Никаких новых данных о готовящихся военных действиях за последнее время не появилось, опасения все те же. Ничего нового не произошло, просто Украина пытается изобрести проблему на пустом месте. Сомневаюсь, что визиты украинских чиновников куда-либо смогут повлиять на решение руководства Соединенных Штатов и Германии. Планы Белого дома остаются планами Белого дома, заявления украинцев тут не при чем. Это просто одна из сцен старого спектакля Киева. Обо всем остальном можно будет говорить только после встречи Владимира Путина и Джо Байдена», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Чтобы уговорить Запад прислушаться к собственным интересам, Украина прибегает к необоснованным заявлениям, в том числе и словам про «войну». Воспринимать всерьез такие тезисы Юрия Витренко не стоит, подытожил Дудчак.

К тому же Джо Байден косвенно выражал недовольство по поводу обновленного руководства «Нафтогаза». Ранее источники Axios сообщали, что американский президент остался недоволен кадровой политикой украинского коллеги Владимира Зеленского, который заменил всю руководящую верхушку нефтегазовой компании. Именно поэтому демократ отказался встречаться с Зеленским лично. Подробнее об этом можете прочитать в нашем материале.