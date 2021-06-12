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Лукашенко отметил уникальность истории и бесценное культурное наследие России

Политика
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Лукашенко отметил уникальность истории и бесценное культурное наследие России
pixabay.com /

Отношения Минска и Москвы будут развиваться в интересах населяющих их народов, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Его пресс-служба сообщила, что белорусский лидер направил российскому коллеге Владимиру Путину и гражданам страны поздравление в связи с Днем России. Лукашенко уверен, что двусторонние отношения будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества. Также он подчеркнул, что россияне живут "в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием".

"Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене", — сказано в послании.

Помимо этого, белорусский президент направил поздравления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателю Совфеда Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

#путин #белоруссия #лукашенко
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