Более десяти человек пострадали при стрельбе в Техасе

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Неизвестные открыли огонь в американском городе Остин (штат Техас). На данный момент известно о 12 пострадавших, сообщили в экстренных службах.

Четырех раненых увезли на машинах скорой помощи, двух доставили в медицинские учреждения очевидцы, еще шестерых привезли в больницу сотрудники полиции Остина. Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как критическое.

Местных жителей просят не приближаться к 6-ой улице. Предположительно, стрельба произошла возле ресторана. Все подробности инцидента устанавливаются, информации о задержании нападавших не поступало.