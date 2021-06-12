МИД РФ опубликовал видео с признаниями иностранцев в любви к России

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Иностранцы в видео, опубликованном МИД РФ в честь празднования Дня России, рассказали, за что любят страну.

Ведомство представило глобальную акцию "Россия — это", в рамках которой узнали мнение иностранных граждан о нашей стране. Видео с признаниями появилось на страницах МИД в социальных сетях.

Так, в Марокко вспомнили, что Россия покорила космос. Во Вьетнаме государство знают как родину вакцины от коронавируса "Спутник V", а в Бенине уверены, что "без России мир бы не был таким, какой он есть".

В рамках акции иностранцы также озвучили мнение, что Россия представляет собой мировую силу добра и справедливости, всегда заставляет мечтать и объединяет миллионы людей разных национальностей. При этом один из участников проекта, проживающий в Танзании, рассказал, что Россия — это "борщ, пельмени и блины".

Ранее культуролог, доктор исторических наук Никита Ломагин объяснил, почему День России особенно важен. Праздник позволяет определиться с собственным прошлым, передает сайт 360tv.ru.