Никол Пашинян оценил союзнические отношения России и Армении

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в поздравлении по случаю Дня России оценил союзнические отношения двух стран. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Пашинян поздравил президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина с государственным праздником. Политик указал на союзнический характер отношений двух стран и направил сердечные пожелания братскому народу. По его словам, в новейшей истории России 12 июня олицетворяет коренные изменения в политической и экономической областях, дальнейшее укрепление роли и места на мировой арене.

"Сегодня Армения и РФ развивают союзнические отношения, в основе которых лежит стремление строить многоплановое сотрудничество", — приводит слова политика пресс-служба армянского кабмина.

Космонавты МКС Олег Новицкий и Петр Дубров не забыли поздравить соотечественников с Днем России, передает "Царьград". РФ для Новицкого является самым родным местом на планете.