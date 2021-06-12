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В России выявлено 13 510 новых коронавирусных пациентов за сутки

Общество
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В России выявлено 13 510 новых коронавирусных пациентов за сутки
Global Look Press / Cecilia Fabiano/LaPresse LaPresse

Специалисты оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ зафиксировали 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Среди обнаруженных случаев 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Также медики зарегистрировали 399 летальных исходов от коронавируса. За сутки в России полностью выздоровели 9986 человек.

До этого ученые из Китая выявили четыре новых типа коронавируса у летучих мышей. Они имеют сходство с вирусом, который вызывает COVID-19, сообщает сайт 360tv.ru.

#статистика #коронавирус #оперштаб
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