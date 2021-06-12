Кот-экстрасенс Ахилл «предсказал» победу Бельгии в матче с Россией на Евро-2020

Невские Новости / Иван Дьяков

Знаменитый кот-предсказатель Ахилл предрек победу сборной Бельгии в матче с российской сборной на Евро-2020.

Кот Ахилл известен тем, что делает точные предсказания относительно результатов футбольных матчей. В очередной раз в Петербурге провели конференцию с участием животного-экстрасенса. Перед ним поставили две миски с флагами команд, из которых кот выбрал ту, у которой был установлен флаг Бельгии.

Подобный перформанс был проведен накануне. В рамках встречи с журналистами кот предсказал, что Италия победит в матче против сборной Турции.