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Кот-экстрасенс Ахилл "предсказал" победу Бельгии в матче с Россией на Евро-2020

Спорт
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Кот-экстрасенс Ахилл «предсказал» победу Бельгии в матче с Россией на Евро-2020
Невские Новости / Иван Дьяков

Знаменитый кот-предсказатель Ахилл предрек победу сборной Бельгии в матче с российской сборной на Евро-2020.

Кот Ахилл известен тем, что делает точные предсказания относительно результатов футбольных матчей. В очередной раз в Петербурге провели конференцию с участием животного-экстрасенса. Перед ним поставили две миски с флагами команд, из которых кот выбрал ту, у которой был установлен флаг Бельгии.

Подобный перформанс был проведен накануне. В рамках встречи с журналистами кот предсказал, что Италия победит в матче против сборной Турции.

#футбол #кот #евро-2020 #ахилл
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