Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Организаторы «Бессмертного полка» ради безопасности отменили шествие в этом году

Россия
56

Организаторы «Бессмертного полка» ради безопасности отменили шествие в этом году
permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

Шествие «Бессмертного полка» в традиционном виде в 2021 году все же не состоится. Об этом сообщила «Интерфаксу» сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения Елена Цунаева.

9 мая «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате. Тогда организаторы заявляли о планах провести его в реальности 24 июня, в годовщину Парада Победы 1945 года, если позволит эпидемиологическая обстановка.

«Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но шествия не будет. Наша организация не будет инициировать такое шествие и в других городах», - сказала Цунаева.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрировано  13 510 новых  случаев инфицирования коронавирусом. Это самый большой показатель с начала года.

#россия #общество #бессмертный полк #коронавирус
Президент России лично награждает Героев труда
Президент России лично награждает Героев труда
Политика
12:44 | 12 июня
Президент России обратился к согражданам в честь праздника 12 июня
Президент России обратился к согражданам в честь праздника 12 июня
Политика
12:40 | 12 июня
Шесть человек пострадали при пожаре на судне у Филиппин
Шесть человек пострадали при пожаре на судне у Филиппин
Происшествия
12:30 | 12 июня