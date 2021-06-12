Лидер КНДР тепло поздравил Путина и народ страны с Днем России

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Глава КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму в День России, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Лидер Северной Кореи от имени правительства и народа страны поздравил российского президента и граждан "дружественной России" с праздником. Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья и больших успехов, а россиянам — благосостояния и процветания.

"Я выражаю уверенность, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, которые вступили в новую фазу развития после нашей первой встречи, прошедшей во Владивостоке в России, будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах", — подчеркнул он.

Помимо этого, северокорейский лидер отметил, что Россия и КНДР стремятся беречь и развивать в соответствии с новой эпохой дружественные отношения. Ким Чен Ын уточнил, что они имеют давнюю историю и традицию.