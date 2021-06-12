Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Украинский депутат поставил на место выругавшегося о Дне России журналиста

Политика
90

Украинский депутат поставил на место выругавшегося о Дне России журналиста
permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

Депутат харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Андрей Лесик жестко ответил журналисту Виктору Майстренко за нападки на День России.

Политик назвал глупостями ругательства представителя прессы. Ранее депутат обратился к россиянам и поздравил их с государственным праздником. В ответ украинский журналист в резкой форме понадеялся, что государство "развалится".

Лесик не стал терпеть нападки Майстренко. Он отметил, что ситуацию семь лет искусственно раздували вместо сглаживания. Депутат также назвал братскими народы России и Украины.

#украина #день россии #лесик
Наталья Орейро в кокошнике и по-русски поздравила с Днем России
Наталья Орейро в кокошнике и по-русски поздравила с Днем России
Общество
10:57 | 12 июня
Украинский депутат поставил на место выругавшегося о Дне России журналиста
Украинский депутат поставил на место выругавшегося о Дне России журналиста
Политика
10:38 | 12 июня
ВСУ за минувшие сутки пять раз открывали минометный огонь по территории ДНР
ВСУ за минувшие сутки пять раз открывали минометный огонь по территории ДНР
Политика
09:55 | 12 июня