Украинский депутат поставил на место выругавшегося о Дне России журналиста

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Депутат харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Андрей Лесик жестко ответил журналисту Виктору Майстренко за нападки на День России.

Политик назвал глупостями ругательства представителя прессы. Ранее депутат обратился к россиянам и поздравил их с государственным праздником. В ответ украинский журналист в резкой форме понадеялся, что государство "развалится".

Лесик не стал терпеть нападки Майстренко. Он отметил, что ситуацию семь лет искусственно раздували вместо сглаживания. Депутат также назвал братскими народы России и Украины.