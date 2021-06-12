ВСУ за минувшие сутки пять раз открывали минометный огонь по территории ДНР

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Подразделения ВСУ за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из различных видов вооружения территорию ДНР.

В сообщении представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что ВСУ при обстрелах применяли гранатометы и стрелковое оружие.

"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило пять раз", — сообщили в ведомстве.

В представительстве ДНР также добавили, что по территории республики было выпущено 14 мин. Отмечается, что огонь был открыт со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Новгородское, под обстрелом оказался поселок Михайловка.