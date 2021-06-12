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ГИБДД будет визуально контролировать телефонные разговоры водителей

Общество
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ГИБДД будет визуально контролировать телефонные разговоры водителей
pixabay.com /

Сотрудники ГИБДД начнут визуально контролировать телефонные разговоры водителей. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Скрытый надзор ГИБДД будет включать визуальную фиксацию телефонного разговора автомобилистов. По словам Митрошина, сотрудники смогут сфотографировать или снять на видео процесс беседы.

"В принципе, визуально, конечно", — цитирует начальника центра ТАСС.

Речь идет о контроле при скрытом надзоре. Госавтоинспекция намерена отслеживать водителей, которые разговаривают по телефону во время езды.

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ГИБДД будет визуально контролировать телефонные разговоры водителей
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