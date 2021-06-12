Россияне сократили срок погашения долгов коллекторам в 2021 году

media.slovoidilo.ua /

Должникам в среднем требуется один год и 10 месяцев, чтобы вернуть просроченные долги, переданные кредитными организациями коллекторам в рамках договора цессии.

По данным исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 2021 году россияне быстрее закрывают просроченные долги. Если в 2020 году средний срок возврата составлял более чем два года, то сегодня должникам в среднем требуется один год и 10 месяцев.

"Срок погашения долга как таковой свидетельствует о финансовом положении россиян, стабильности экономики", — заявил управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель.

На срок погашения повлияла пандемия, а также тот факт, что коллекторские агентства шли навстречу людям и предоставляли кредитные каникулы. Сейчас количество запросов на кредитные каникулы снижается, что положительно влияет на срок погашения.