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Россияне сократили срок погашения долгов коллекторам в 2021 году

Общество
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Россияне сократили срок погашения долгов коллекторам в 2021 году
media.slovoidilo.ua /

Должникам в среднем требуется один год и 10 месяцев, чтобы вернуть просроченные долги, переданные кредитными организациями коллекторам в рамках договора цессии.

По данным исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 2021 году россияне быстрее закрывают просроченные долги. Если в 2020 году средний срок возврата составлял более чем два года, то сегодня должникам в среднем требуется один год и 10 месяцев.

"Срок погашения долга как таковой свидетельствует о финансовом положении россиян, стабильности экономики", — заявил управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель.

На срок погашения повлияла пандемия, а также тот факт, что коллекторские агентства шли навстречу людям и предоставляли кредитные каникулы. Сейчас количество запросов на кредитные каникулы снижается, что положительно влияет на срок погашения.

#коллекторы #банк #кредит
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