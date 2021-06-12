Китайские исследователи обнаружили новый коронавирус у летучих мышей

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Ученые из Китая исследовали биоматериалы летучих мышей, обитающих в провинции Юньнань в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года, и обнаружили новый вид коронавируса.

Во время исследований специалисты выявили штамм, полученный от вида летучих мышей Rhinolophus pusillus, который особенно сильно похож на SARS-CoV-2. Отличие от поразившего мир коронавируса лишь в белке, который этот вирус используют для крепления к клеткам. О результатах работы специалисты рассказали в журнале Cell.

Всего было открыто 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей. Среди них четыре похожи на тот, что спровоцировал пандемию. Это подтверждает гипотезу, согласно которой вирус передался человеку от летучих мышей.