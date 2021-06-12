Путин рассказал про поимку нескольких убийц известных российских граждан

vk.com / Федеральное агентство новостей

Российский президент Владимир Путин рассказал журналистам NBC про судьбу преступников, по вине которых погибли многие деятели госудрства.

Сотрудник NBC назвал несколько имен. Он помянул аудитора Сергея Магнитского, журналистку Анну Политковскую, политика Бориса Немцова, бывшего министра печати Михаила Лесина и бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко. Президент России рассказал, что многие убийцы уже пойманы и отбывают срок в тюрьме за свои преступления. В этом направлении продолжается работа.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден называл российского лидера Владимира Путина "убийцей". Глава России заявил, что не переживает из-за подобных скандальных заявлений.