Госсекретарь США обратился к россиянам и поздравил с Днем России

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Государственный секретарь отметил стремление США к конструктивному диалогу и взаимодействию с руководством России.

Во время поздравления россиян с Днем России Блинкен отметил важность стабильных и предсказуемых отношений между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госдеп.

Ранее телеканал "360" писал, что стала известна дата президента России Владимира Путина и лидера Швейцарии Ги Пармелена в Женеву. Встреча глав государств состоится 16 июня. Отмечается, что для Швейцарии отношения с Россией носят приоритетный характер. В правительстве подчеркнули, что внешняя политика страны нацелена, в частности, на развитие конструктивного и критического диалога с РФ.