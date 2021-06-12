Чемпионат Европы по футболу впервые начался с автогола

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Первый матч Евро-2020 вошел в историю. За годы футбольного турнира встреча никогда не начиналась с автогола.

Игры Чемпионата Европы 2020 года начались в Риме с поединка между Италией и Турцией. Хозяева одержали победу в игре. Об этом сообщает 360tv.ru. Счет в матче открыл турецкий защитник Мерих Демирал. В свои ворота он забил мяч на 53-й минуте. Остальные два гола записали на свой счет итальянские игроки.

В группе А лидером стала Италия. Она набрала три очка. Однако ситуация в турнирной таблице может измениться уже в субботу. Все будет зависеть от исхода поединка между сборными Уэльса и Швейцарии. В этот же день пройдет игра в Петербурге между сборной России и Бельгией. Встреча состоится в 22:00 по московскому времени.