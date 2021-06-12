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Греция разрешила въезд для сделавших прививку "Спутника V" туристов

Общество
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Греция разрешила въезд для сделавших прививку «Спутника V» туристов
Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну для туристов, которые привились препаратами от коронавируса, в том числе и российским "Спутником V".

При этом в перечень вакцин входят даже те лекарства, которые еще не одобрило Европейское агентство лекарственных препаратов. Список включает в себя Novavax, Sinovac Biotech, "Спутник V", Sinopharm и CanSino Biologics.

Все туристы, включая россиян, должны предоставить сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда. Также подойдет справка о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Документ может быть на русском, английском, немецком и других языках.

#въезд #греция #Спутник V
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