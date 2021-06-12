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"Нафтогаз" призвал готовиться к войне после окончания строительства "СП-2"

Политика
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«Нафтогаз» призвал готовиться к войне после окончания строительства «СП-2»
Федеральное агентство новостей /

Окончание строительства газопровода "Северный поток — 2" может стать причиной возникновения полномасштабной войны. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Самым плохим сценарием в такой ситуации является потеря Украиной большей части ВВП с 2024 года. Об этом он сообщил в беседе с Bloomberg.

"Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором", — сказал он.

Витренко отметил, что реализация такого проекта будет говорить о том, что российская позиция продвигается за счет Запада. В то же время отказ Вашингтона от санкционного давления на "Северный поток — 2" отрицательно скажется на прозападных настроениях в странах Восточной Европы.

Как ранее информировал 360tv.ru, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщил, что газопровод через Украину не перекрывают. Им продолжают пользоваться в соответствии с договором между "Газпромом" и "Нафтогазом".

#украина #нафтогаз #северный поток - 2
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