Онежское озеро стало местом гибели троих подростков в Петрозаводске

51.mchs.gov.ru / Пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области

Сотрудники МЧС достали на берег тела трех выпускников. Они утонули в Онежском озере в Петрозаводске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Карелии. В сообщении говорится, что с родственниками погибших парней ведут работу психологи.

Также в ведомстве добавили, что дежурному сообщили о нескольких людях, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег Онежского озера в районе улицы Береговой в Петрозаводске. Через несколько часов спасатели смогли найти подростков. В сообщении указано, что молодые люди не смогли справиться с течением.

Ранее 360tv.ru сообщал, что Житель Новокузнецка утонул в местном озере. Его тело было найдено сотрудниками МЧС.