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Путин оценил, насколько ухудшились отношения России с США

Политика
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Путин оценил, насколько ухудшились отношения России с США
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Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились до рекордного уровня за последние годы.

Кроме того, политик в интервью телеканалу NBC дал оценку обоим американским президентам: занимающему ответственный пост в текущий момент лидеру Джо Байдену и его предшественнику, республиканцу Дональду Трампу.

По его мнению, Байден является "карьерным политиком", из-за чего не стоит ждать от него неожиданных и импульсивных действий. Трампа же Путин оценил как экстраординарного и талантливого человека. Между президентами США есть огромное и радикальное отличие, заключил российский президент.

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