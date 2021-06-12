Путин назвал Трампа талантливым и неординарным человеком

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Президент России Владимир Путин сказал, что бывший американский лидер Дональд Трамп является талантливым и неординарным человеком.

Путин сообщил, что Трамп является талантливым и экстраординарным человеком. Президент России во время интервью телеканалу NBCтакже подчеркнул, что нынешний глава Белого дома Джо Байден радикально отличается от своего предшественника.

Кроме того, Путин отметил, что Байден является "карьерным политиком". Российский лидер из-за этого не ждет от него импульсивных решений или действий.