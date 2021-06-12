Вашингтон не заинтересован в противостоянии с Москвой

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Вашингтон хочет найти путь, который продвинет отношения России и США вперед на грядущем саммите в Женеве. Это заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Пресс-секретарь сказала, что нынешние отношения между странами не отвечают интересам Вашингтона. Псаки утверждает, что Белый дом стремится добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Однако политик подчеркнула, что американский лидер Джо Байден не будет отказываться от каких-то вопросов или тем на грядущем саммите из-за того, что Москва не хочет их обсуждать. Встреча президента Владимира Путина и американского лидера состоится 16 июня в Женеве.