Трамп отказался от написания книг из-за важного проекта

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Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что работает над важным проектом.

Трамп отказался от двух предложений о написании книги от "самых неожиданных издательств". Об этом говорится в его заявлении.

"Но я пишу как сумасшедший, так что когда придет время, вы увидите книгу из книг. Но вообще-то я прямо сейчас работаю над гораздо более важным проектом", — сказал экс-глава США.

Ранее представитель Трампа сообщил об удалении его личного блога с сайта. На странице он публиковал заявления для своих сторонников после блокировки аккаунтов в социальных сетях, передает "Царьград".