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Лавров рассказал, чего не станет терпеть Россия на предстоящих выборах

Политика
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Лавров рассказал, чего не станет терпеть Россия на предстоящих выборах
ФБА «Экономика сегодня» /

Москва не станет терпеть ультиматумов и нравоучений относительно грядущих выборов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия также не будет реагировать на ультиматумы такого рода, так как имеет чувство собственного достоинства, заявил глава МИД агентству "Хабар".

"Готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов мы терпеть не собираемся и не будем на них реагировать", — сказал он.

По словам Лаврова, Россия не станет обижать собеседника и отвечать грубостью на грубость. Он напомнил про избирательную кампанию в Казахстане и отметил поведение наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ.

Ранее Лавров рассказал, чего ждать от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам главы МИД РФ, у Москвы нет иллюзий на этот счет, передает "Царьград".

#выборы #обсе #лавров
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