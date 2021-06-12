Путин высказался по поводу скандальных реплик Байдена в свой адрес

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Президент РФ Владимир Путин признался, что не переживает по поводу скандальных заявлений американского лидера Джо Байдена в свой адрес.

Байден, по мнению Путина, является карьерным политиком. Импульсивных решений, в связи с этим, от главы Белого дома ждать не приходится.

"Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени", — подчеркнул глава РФ, отвечая на вопрос NBC о своем отношении к скандальным высказываниям американского коллеги.

Путин на следующей неделе встретится с Байденом в Женеве. Встреча намечена на 16 июня.