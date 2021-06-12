Кулеба заявил о недопустимости «договоренностей об Украине без Украины»

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Киев не приемлет договоренностей относительно Украины без ее участия в любом формате, включая встречу глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может быть никаких договоренностей об Украине без нее. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина-24".

"Поэтому меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас", — сказал глава украинского МИД.

Кулеба назвал это жесткой и принципиальной позицией. Однако фразу "никаких разговоров об Украине без Украины" он считает закомплексованным бредом, потому что все со всеми общаются.

Ранее Кулеба сообщил, что Байден примет президента Украины Владимира Зеленского в конце июля в Вашингтоне. В США из Киева отправится большая делегация, передает "Царьград".