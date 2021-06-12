Чижов предупредил о возможных «кознях» Запада против «СП-2»

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Страны Запада еще могут строить "козни" российскому газопроводу "Северный поток — 2", заявил постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

По словам Чижова, он будет удивлен, если западные страны не станут этого делать, и отметил, что за границей много, кто недоволен завершением проекта. Об этом постпред заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Они живут в разных городах — кто-то в Вашингтоне, в том числе в Капитолии, кто-то — в Варшаве, кто-то — в городе-герое Киеве", — сказал Чижов.

Ранее американский сенатор Тед Круз назвал решение президента США Джо Байдена не вводить новые санкции против компании — оператора газопровода Nord Stread AG 2 катастрофой и "многомиллиардным подарком" президенту РФ Владимиру Путину. По словам Круза, новая администрация США больше всего "облажалась" во внешней политике, передает "Царьград".