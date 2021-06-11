«Эксклюзивное интервью» Каддафи-младшего изданию The Times оказалось фейком

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Британское издание The Times опубликовало статью о планах сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи стать президентом. Адвокат Сейфа аль-Ислама обвинил газету во лжи.

В материале сказано, что сын убитого десять лет назад полковника Каддафи собирается баллотироваться на предстоящих президентских выборах в Ливии. The Times утверждает, что тот якобы раскрыл свои планы в телефонной беседе с журналистом и посетовал на попытки конкурентов помешать ему.

Представители Сейфа аль-Ислама, по данным Федерального агентства новостей, отреагировали на публикацию. Адвокат Халед аз-Заиди заявил, что его клиент не давал интервью журналисту британского издания. Говорить о его планах участвовать в президентских выборах сейчас преждевременно, добавил юрист.

"Мы оставляем за собой право на юридический ответ журналисту и газете", — предупредил Аз-Заиди.

Адвокат рассказал, что СМИ пытались связаться с Каддафи-младшим в начале нынешнего года. Интервью с ним хотел организовать сотрудник американского агентства Bloomberg. Однако встреча не состоялась.