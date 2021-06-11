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Полицейский в США застрелил 16-летнюю афроамериканку. Российский Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) решил изучить это дело.

Убийство произошло в апреле 2021 года. Афроамериканка Макайя Брайант повздорила с членами приемной семьи и вызвала полицию. Свидетелем драки стал прибывший по вызову офицер полиции Николас Рирдон. Он достал табельное оружие и выстрелил в девушку, когда та взяла в руки нож. От полученных ранений Макайя умерла в больнице.

После гибели афроамериканки в Коламбусе прошли демонстрации против полицейского насилия. Рирдона отстранили от службы. Власти занялись расследованием обстоятельств смерти девушек.

Сотрудники российского ФБР, созданного при участии бизнесмена Евгения Пригожина, обратились за разъяснениями по этому делу к американским властям. Соответствующие обращения, по данным Федерального агентства новостей, были направлены в адрес президента США Джо Байдена и генпрокурора Меррика Гарланда.