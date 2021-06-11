Гражданская авиация стала выбираться из пандемийного кризиса

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Российская гражданская авиация за январь–май 2021 года совершила перевозку пассажиров на 32% больше, чем за такой же период 2020 года.

Лидерами среди авиакомпаний стали "Аэрофлот", "Сибирь" и "Победа". Гражданская авиация в стране постепенно выходит из кризиса. "Аэрофлот" даже начал обновлять свой парк новыми A320neo, передает ФАН.

"Уральские авиалинии" и "Россия" по числу авиаперевозок заняли четвертое и пятое место. "Аэрофлот" тем временем планирует стать перевозчиком премиум-класса и уже активно идет к этой цели.

"Самолеты семейства A320neo отличаются самым широким и просторным салоном среди узкофюзеляжных лайнеров. Компоновка салона A320neo — 12 кресел в бизнес-классе и 144 кресла в эконом-классе. Шаг кресел в бизнес-классе — 96,5 см, в эконом-классе — до 76,2 см", — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Ранее "Аэрофлот" оказался в центре скандала из-за низких зарплат бортпроводников. По словам пользователей телеграм-канала "Аэрофлотовщина", в компании низкие зарплаты, а сотрудников "штрафуют за все", передает "Царьград".