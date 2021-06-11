Балерина Александра Иосифиди креативно поздравила сборную Россию с началом Евро-2020

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Балерина Александра Иосифиди из Санкт-Петербурга оригинальной фотосессией на крыше здания напротив "Лахта-центра" поздравила российскую сборную с началом Евро-2020.

ЧЕ-2020 стартовал 11 июня. Он продлится до 11 июля и пройдет в 11 городах Европы. Масштаб такого рода неслучаен, ведь чемпионат отмечает свой 60-летний юбилей.

Балерина Александра Иосифиди поздравила отечественных футболистов креативным способом. Она станцевала с мячом на крыше здания около "Лахта-центра".

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