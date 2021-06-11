Собчак спародировала сыгравшую на сцене МХАТа Бузову в новом ролике

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Журналистка Ксения Собчак сняла пародию на ведущую Ольгу Бузову. Она посмеялась над ее участием в постановке МХАТа.

Весь интернет обсуждает, как Бузова попала в спектакль МХАТа "Чудесный грузин" о молодых годах Иосифа Сталина. Многих разозлило, что поп-дива взойдет на одну ступень с великими актерами. Ей досталась роль Беллы Шанталь.

Ситуацию не обошла стороной Ксения Собчак. На YouTube появилось видео, где Собчак сидит в золотой клетке. Это отсылка к наряду Бузовой на премии МУЗ-ТВ. Журналистка поет хит ведущей "Мало половин". Только вместо "мира других мужчин" ей открывается "мир чудесных грузин".

Псевдо-Бузова постоянно спрашивает у режиссера, когда же ей начать петь. Но он просит ее изображать огонь и молчать, якобы голоса у нее все равно нет.

Собчак добавила, что МХАТ для нее давно не главный театр страны. Несмотря на то, что Бузовой за участие в спектакле заплатят полмиллиона, билеты начали продавать всего за 800 рублей.

Ранее музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что рад видеть Бузову на сцене МХАТа, передает RT. Это значит, что театр дорос до уровня поп-дивы.