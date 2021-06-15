Myśl Polska: сама система либеральной демократии может сделать русофобию невыгодной

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Польские русофобы, которые стремясь понравиться заокеанским покровителям, изо всех сил демонстрируют ненависть ко всему российскому, могут оказаться в очень сложной ситуации, если США решат пойти на сближение с Россией.

О шаткости позиции польских русофобов пишет издание Myśl Polska, автор которого Витольд Модзелевский объясняет, в каком случае русофобия может стать невыгодной.

По словам автора, все дежурные русофобы, должно быть, испытывают сейчас острую боль и им можно выразить соболезнования.

«Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому (эти понятия вы не различаете) проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще, всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на «империю зла» он может даже похвалить», — пишет Модзелевский, обращаясь к соотечественникам.

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Также автор отмечает, что «стратегический польско-американский союз», который по словам местных политиков является единственной гарантией независимости Польши, носит по сути антироссийский характер. Но неистово следуя этому курсу, польские политики забывают, что и сами США и американский протекторат, создали систему либеральной демократии, основным достижением которой является перевод на рыночную экономику всего, чего только было можно.

«На протяжении десятков лет «товаром» в этой системе выступали не только взгляды, но и в первую очередь политика, однако, вы отметаете как невероятный такой сценарий, в рамках которого некто совершенно законным образом решит вложить в этот рынок деньги и купить (ведь все имеет свою цену) смену курса американской политики в отношении России», — предостерегает польский эксперт.

Власти США на протяжении десятков лет бесцеремонно «поддерживали демократию» во многих странах, включая и Польшу, вкладывая деньги в политический рынок и меняя под себя политическую сцену. При этом местные русофобы считали эти американские инвестиции благословением для своих государств, так как к власти там приходили прозападные, насквозь либеральные партии, а значит пространство так называемого «свободного мира» расширялось.

Но одновременно с этим, объясняет Модзелевский, и другая сторона кое-чему научилась, и решила инвестировать средства в американскую политику, чтобы та больше не была такой разрушительной.

«Дурно ли они поступили? Они лишь адаптировались к канонам либеральной демократии, приняв ее правила, считающиеся всеми доказательством совершенства демократической системы, — рассуждает польский эксперт. — Если вашингтонское руководство старается помешать некой инвестиции (кто-то оплатил этот процесс), пострадавшая сторона может перебить ставки, купить себе изменение этой политики».

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Политика Запада и США, по словам польского эксперта, опирается в основном на универсальные принципы и ценности, которые являются справедливыми и мудрыми и полностью «западными». Но если кто-то вложит в этот рынок достаточно средств, может вдруг оказаться, что Россию и Америку связывают братские отношения и дружба до гроба, и им следует совместно противостоять более сильному в экономическом плане Китаю. А остальным странам будет предложено присоединиться к одной из сторон, встав либо на сторону России и США, либо на сторону Китая

«И что сделают тогда ненавистники, которые вложили столько сил в борьбу с «российской угрозой»? Ответ прост: они сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной. Никто не станет их содержать», — подчеркивает Витольд Модзелевский в заключение.

Тогда, по его словам, русофобия, на которой долгие годы базировалась политика Варшавы, внезапно исчезнет сама собой и у страны появятся новые приоритеты. И только такая совершенная система, как либеральная демократия, делает возможными подобные чудесные превращения.