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Абрамченко: Россия должна войти в число лучших поставщиков продуктов в мире

Экономика
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Абрамченко: Россия должна войти в число лучших поставщиков продуктов в мире
rosreestr.ru / Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Россия должна занять место в десятке лучших экспортеров продовольствия в мире. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Задачу добиться больших успехов в сфере поставок продовольствия вице-премьер поставила в ходе совещания с главами Минсельхоза и Минэкономразвития. Абрамченко, по данным телеканала "360", напомнила, что в прошлом году Россия нарастила экспорт до отметки в 30,5 миллиарда долларов.

"Помимо этого, по итогам прошлого года впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт. Задача на ближайшее десятилетие — войти в топ-10 стран мира — поставщиков продовольствия", — подчеркнула вице-премьер.

Агропромышленному комплексу РФ удалось справиться с вызовами пандемии коронавируса. Во многих областях был зафиксирован рост, добавила Абрамченко.

#экспорт #сельское хозяйство #абрамченко
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