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Мурыгин развеял миф о борьбе ФБК* с коррупцией

Общество
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Мурыгин развеял миф о борьбе ФБК с коррупцией
Prt Scr youtube.com / Сегодня

Экс-соратник блогера Алексея Навального Михаил Мурыгин не согласен с мнением бывших коллег, что решение суда по их месту работы стало результатом преследования борцов с коррупцией.

Мурыгин, который ранее координировал штаб Навального** (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) в Саратове, прокомментировал риторику сторонников осужденного блогера, назвавших решение суда о признании ФБК экстремистской итогом "преследования борцов с коррупцией". По его словам, причиной запрета скандально известной организации стала работа сторонников Навального, которая пересекла рамки правового поля.

"Никто десять лет не запрещал бороться с коррупцией, не передергивайте. Просто поведение сторонников Навального стало нести деструктивный характер. И, очевидно, что такая деградация совсем не на пользу обществу", — развеял Мурыгин миф о борьбе ФБК с коррупцией в своем Telegram-канале.

Многие поддержали мнение Мурыгина. Политолог Владимир Джаралла заявил, что ФБК давно отказался от масштабных расследований в пользу отработки антироссийской повестки, сообщает "ПолитЭксперт".

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

** Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

#навальный #фбк #мурыгин
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