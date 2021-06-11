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Мартинес заявил, что матч с Россией станет "испытанием" для сборной Бельгии

Спорт
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Мартинес заявил, что матч с Россией станет «испытанием» для сборной Бельгии
Global Look Press / Panoramic/Keystone Press Agency

Наставник бельгийской футбольной сборной поделился ожиданиями от первого матча на Евро-2020 против России.

Игра против сборной России будет "испытанием" для Бельгии, полагает Роберто Мартинес. В ходе предматчевой пресс-конференции он отметил, что, несмотря на череду травм, национальная команда подходит к старту Евро-2020 в хорошей форме.

"У нас хорошая и опытная команда. Завышенные ожидания не будут проблемой для нас. Я волнуюсь и одновременно рад началу турнира", — подчеркнул Мартинес.

Сборная Бельгии возглавляет рейтинг ФИФА. Матч против России команда Мартинеса проведет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

#россия #бельгия #евро-2020 #мартинес
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